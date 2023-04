Milan: la lista dei convocati di Pioli per la sfida al Napoli: Giroud in ripresa (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League, c’è Olivier Giroud. Allarme rientrato per Olivier Giroud che farà parte della sfida Napoli-Milan. L’attaccante francese aveva accusato qualche problema, ma ha svolto regolarmente la rifinitura e quindi potrà essere del match valido per il ritorno dei quarti di Champions League. Napoli-Milan: i convocati di Pioli Portieri: Maignan, Mirante; Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia; Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Stefanoha diramato ladeiper latradi Champions League, c’è Olivier. Allarme rientrato per Olivierche farà parte della. L’attaccante francese aveva accusato qualche problema, ma ha svolto regolarmente la rifinitura e quindi potrà essere del match valido per il ritorno dei quarti di Champions League.: idiPortieri: Maignan, Mirante; Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia; Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De ...

