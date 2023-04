Milan | Kjaer | “Napoli | li abbiamo battuti due volte | Osimhen non cambia nulla | noi siamo il Milan”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Simondifensore del, non teme la presenza di Osmhen in campo, il calciatore si dice sicuro di battere ilal Maradona. Il difensore del, Simon, ha rilasciato un’intervista aTV in vista della partita di domani sera contro ilha dichiarato di essere molto motivato per questo tipo di partite e ha sottolineato l’importanza della compattezza della squadra e della capacità di affrontare momenti difficili. Riguardo alla presenza in campo diha affermato che, nonostante le sue grandi qualità, la strategia difensiva delnon cambierà tanto. La squadra si è preparata su di ...