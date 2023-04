Milan, Kjaer: «Abbiamo fatto tanti passi in avanti, il mister ci ha spinto a migliorare ogni giorno» (Di lunedì 17 aprile 2023) Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato in conferenza stampa. EMOZIONI – «Non sai mai quando ci sarà un’altra occasione, giochiamo per questa adrenalina e queste emozioni. A San Siro una delle esperienze più belle della mia vita. Giochiamo a calcio per queste emozioni». CRESCITA- «Una gioia essere al Milan, Abbiamo fatto tanti passi in avanti, il mister ci ha spinto a migliorare ogni giorno, il percorso fatto nessuno se lo aspettava 3 anni fa». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Simon, difensore centrale del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli Simon, difensore centrale del, ha parlato in conferenza stampa. EMOZIONI – «Non sai mai quando ci sarà un’altra occasione, giochiamo per questa adrenalina e queste emozioni. A San Siro una delle esperienze più belle della mia vita. Giochiamo a calcio per queste emozioni». CRESCITA- «Una gioia essere alin, ilci ha, il percorsonessuno se lo aspettava 3 anni fa». L'articolo ...

