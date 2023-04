Milan, i convocati per il Napoli: la scelta su Giroud e Thiaw (Di lunedì 17 aprile 2023) convocati Milan per il Napoli, le scelte di mister Stefano Pioli per il match di Champions League. I dettagli Domani sera il Milan affronterà il Napoli nel ritorno dei Champions League dopo l’1-0 di San Siro. La lista dei convocati di Pioli. Presenti anche Thiaw e Giroud che erano in dubbio. Portieri: Maignan, Mirante.Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia.Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere.Attaccanti: Leao, Giroud, Origi, Rebic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023)per il, le scelte di mister Stefano Pioli per il match di Champions League. I dettagli Domani sera ilaffronterà ilnel ritorno dei Champions League dopo l’1-0 di San Siro. La lista deidi Pioli. Presenti ancheche erano in dubbio. Portieri: Maignan, Mirante.Difensori: Kjaer, Tomori,, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia.Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere.Attaccanti: Leao,, Origi, Rebic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

