Milan, caccia a un nuovo vice-Theo: c'è un nome Calciomercato.com

Fodé Ballo-Touré non convince il Milan, che cerca un nuovo vice-Theo Hernandez: come evidenzia Tuttosport, tra gli osservati speciali c'è Fabiano Parisi dell'Empoli.22 al Milan, 23 all’Inter. Impressionante. Forse gli azzurri meritavano il pareggio per come si sono riversati alla caccia del gol, pur in inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti. Ma c’è sempre un ...