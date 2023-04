Milan, allarme Giroud: salta il Napoli? (Di lunedì 17 aprile 2023) L'attaccante ha un problema al tendine d'Achille C’è preoccupazione in casa Milan per le condizioni di Olivier Giroud. L’attaccante rossonero, toccato duro da Kim all’andata a San Siro, ieri non ha concluso la seduta e avverte ancora dolore al tendine d’Achille della gamba sinistra. Nell’ottica dell’ampio turnover di Pioli a Bologna il francese non ha giocato al Dall’Ara, ma a preoccupare lo staff rossonero è il fatto che Giroud non abbia concluso l’allenamento all’indomani del pareggio in Emilia. Situazione da valutare nelle prossime ore, anche se l’attaccante dovrebbe stringere i denti e farcela, anche perché le alternative da Origi a Rebic hanno deluso anche contro i rossoblu. Sarà decisivo comunque l’ultimo allenamento che svolgerà il calciatore. Qualora non dovesse farcela, favorito Rebic per una maglia da titolare. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) L'attaccante ha un problema al tendine d'Achille C’è preoccupazione in casaper le condizioni di Olivier. L’attaccante rossonero, toccato duro da Kim all’andata a San Siro, ieri non ha concluso la seduta e avverte ancora dolore al tendine d’Achille della gamba sinistra. Nell’ottica dell’ampio turnover di Pioli a Bologna il francese non ha giocato al Dall’Ara, ma a preoccupare lo staff rossonero è il fatto chenon abbia concluso l’allenamento all’indomani del pareggio in Emilia. Situazione da valutare nelle prossime ore, anche se l’attaccante dovrebbe stringere i denti e farcela, anche perché le alternative da Origi a Rebic hanno deluso anche contro i rossoblu. Sarà decisivo comunque l’ultimo allenamento che svolgerà il calciatore. Qualora non dovesse farcela, favorito Rebic per una maglia da titolare. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Milan, allarme rientrato per Giroud: partirà titolare - milansette : Napoli-Milan per la storia: Spalletti ritrova Osimhen, allarme rientrato per Giroud - Sportmediaset… - napolipiucom : Milan, allarme rientrato per un top player: sta svolgendo la rifinitura #CalcioNapoli #ChampionsLeague #Milan… - lalasan78 : #Milan: Allarme rientrato! - OggiSportNotiz2 : #Milan, allarme rientrato per #Giroud: si è allenato regolarmente #NapoliMilan -