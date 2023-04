Milan, allarme Giroud: Napoli a rischio (Di lunedì 17 aprile 2023) allarme in casa Milan. Olivier Giroud potrebbe saltare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023)in casa. Olivierpotrebbe saltare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, in programma...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, allarme #Giroud: Napoli a rischio - sportmediaset : Napoli-Milan per la storia: Spalletti ritrova Osimhen, allarme Giroud per Pioli #napolimilan #champions #giroud - LeBombeDiVlad : ?? Allarme #Milan in vista della gara di #Napoli ???? Problema al tendine per #Giroud ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #News - Milannews24_com : #Milan, allarme #Giroud? Ecco cosa succede in vista del #Napoli - allmilanit : ?? Allarme in casa Milan: #Giroud salta il Napoli? -