Migranti | Weber Ppe scuote la Ue | «Occorre aiutare l’Italia Pronti ad erigere muri»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 aprile 2023) «Stiamo andando incontro a un’altra grande crisi migratoria in Europa. Ed è per questo che il Ppe sostiene pienamente il governo italiano nel dare priorità a questo tema a livello europeo». A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è il tedesco Manfred, 50 anni, capogruppo dei Popolari all’Europarlamento di Strasburgo. Un’analisi, la sua, che coincide totalmente con quella di Giorgia Meloni circa l’impegno della Ue sul problema dei. Fino al punto da indurrea puntare il dito contro l’inazione dell’Europa. «Abbiamo bisogno di azioni comuni – dice – e ci rammarichiamo molto del fatto che da parte della Commissione e degli Stati Ue non ci sia molta consapevolezza, né ascolto né molta azione verso un problema serio».: «La solidarietà Ue non funziona» Esattamente quel che sostiene il ...