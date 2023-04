Migranti | Weber Ppe | ' La Ue aiuti l' Italia | se serve costruiamo anche dei muri'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Scontro frontale sui migranti, il capo del Ppe Weber: «L’Italia va aiutata. Muri a difesa dell’Europa» - ClaudioBollenti : RT @SecolodItalia1: Migranti, Weber (Ppe) scuote la Ue: «Occorre aiutare l’Italia. Pronti ad erigere muri» - O_ANTARTHS : RT @ilmessaggeroit: Migranti, Weber (Ppe): «Pronti a finanziare muri ai confini dell'Ue, l'Italia va aiutata» - MarcoCata69 : RT @SecolodItalia1: Migranti, Weber (Ppe) scuote la Ue: «Occorre aiutare l’Italia. Pronti ad erigere muri» - CorazzaEP : Il leader Ppe al ?@Europarl_IT? Weber chiede di aiutare l’Italia è un intervento immediato sulla Tunisia. -

poi ringrazia l' Italia , anzi, il 'governo italiano', 'per il modo in cui accoglie ie cerca di salvarli e aiutarli. Gli altri Paesi come la Germania e la Francia devono aiutare. ...Secondo, il piano Von der Leyen sui'è buono, ma siamo in ritardo nell'attuazione. Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di origine. Per anni la Commissione li ha ...Manfred, presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe, in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato della questionee della situazione italiana. "Sulla migrazione servono misure ...

Migranti, Weber (Ppe): «Pronti a finanziare muri ai confini dell'Ue, l'Italia va aiutata» ilmessaggero.it

Il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Partito popolare europeo: ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca ...Prosegue la polemica politica. A mezzogiorno il decreto migranti in in commissione Affari costituzionali del Senato. Lepore: "Senza l'accoglienza avremo le tendopoli". Weber: "L'Italia va ringraziata ...