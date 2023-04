Migranti, Piantedosi: “Protezione speciale? Si troverà equilibrio. Stato di emergenza usato anche con profughi ucraini per gestire gli arrivi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Sulla Protezione speciale “sono convinto che i lavori parlamentari riusciranno a trovare il giusto punto di equilibrio tra il rispetto degli obblighi umanitari e costituzionali, ma nello stesso tempo senza svilire l’alto valore di un istituto giuridico trasformandolo certi istituti in un meccanismo surrettizio di elusione dell’accesso al soggiorno nel territorio nazionale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia Coisp. Sottolineando che la dichiarazione dello Stato di emergenza per la gestione dei flussi migratori “non ha voluto significare qualificare ideologicamente i problemi che stiamo vivendo, di gestione del fenomeno degli sbarchi, come un’emergenza nell’accezione negativa del termine”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Sulla“sono convinto che i lavori parlamentari riusciranno a trovare il giusto punto ditra il rispetto degli obblighi umanitari e costituzionali, ma nello stesso tempo senza svilire l’alto valore di un istituto giuridico trasformandolo certi istituti in un meccanismo surrettizio di elusione dell’accesso al soggiorno nel territorio nazionale”. Così il ministro dell’Interno Matteointervenendo ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia Coisp. Sottolineando che la dichiarazione dellodiper la gestione dei flussi migratori “non ha voluto significare qualificare ideologicamente i problemi che stiamo vivendo, di gestione del fenomeno degli sbarchi, come un’nell’accezione negativa del termine”, ...

