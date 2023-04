Migranti | Paita | ' protezione speciale atto civiltà | da governo propaganda'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Laè undi, cancellare questo istituto è un fgrave. Ilvuole fare”. Lo dice a Oggi è un altro giorno su Rai1 la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella, parlando del decreto. “Il– prosegue - si sta dimostrando del tutto incapace: avrebbe dovuto lavorare in ambito europeo, e invece si isola con quei paesi che alzano i muri e non vogliono aiutare l'Italia”.

