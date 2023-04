(Di lunedì 17 aprile 2023): Imbarazzante il tentativo di De Luca di lanciare l’allarme per una presunta e fantomatica precarizzazione dell’accoglienza deiIl tema deitiene banco per l’attivazione dello Stato di emergenza in merito alla gestione; nel merito è intervenuto il Consigliere regionale dellaper la Campania Severino. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione. “Su un tema legittimo come quello dei, assistiamo da parte dellaa una inqualificabile speculazione innescata dai solitidi. In particolare in Campania, è francamente imbarazzante il tentativo di De Luca di lanciare l’allarme per una presunta e fantomatica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... severino_nappi : Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Campania. Sono le Regioni a guida Pd che hanno deciso di non collaborare con il G… - SciscianoNotiz1 : Migranti, Nappi (Lega): a sinistra cinici mercanti di drammi: “Su un tema legittimo come quello dei migranti, assis… - AgenziaASI : Migranti, Nappi (Lega): a sinistra cinici mercanti di drammi - Agenparl : Migranti, Nappi (Lega): a sinistra cinici mercanti di drammi - -

... braciere acceso in baracca: morti dueIMPATTO VIOLENTISSIMO Chiari (Brescia), tenta di ... per il quale ricopriva il ruolo di capozona a Melito,è una vecchia conoscenza. I carabinieri ......di Oxford per una ricerca sul campo finalizzata a creare un profilo geo - demografico dei... "due destinazioni per le quali siamo sollecitati quotidianamente", diconoe Ganzerli. Il ...... Riconquistare l'Italia di Stefano D'Andrea, Italia Unita di Francesco, Patria Socialista di ... sindacalista da sempre impegnato nella tutela dei cittadini "invisibili", cioè divittime ...

Migranti, Nappi (Lega): a sinistra cinici mercanti di drammi Agenzia Stampa Italia

(ASI) “Su un tema legittimo come quello dei migranti, assistiamo da parte della sinistra a una inqualificabile speculazione innescata dai soliti cinici mercanti di drammi. In particolare in Campania, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...