Migranti | Mattarella | “Ue superi regole che sono ormai preistoria”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Repubblica a Varsavia al termine dell'incontro con Duda: "Nessuno Stato può farcela da solo". Poi sull'Ucraina: "Sostegno a Kiev in ogni settore finché necessario, è in gioco la libertà" Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene – ha sottolineato il capo dello Stato – non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la ...