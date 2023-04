Migranti, Mattarella: “Ue superi regole che sono ormai preistoria” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene – ha sottolineato il capo dello Stato – non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia di introduzioni clandestine”. In Italia, ha ricordato ancora il presidente della Repubblica, si registra “la grande affluenza, in crescita, dai Paesi africani e non soltanto da quelli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene – ha sottolineato il capo dello Stato – non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia di introduzioni clandestine”. In Italia, ha ricordato ancora il presidente della Repubblica, si registra “la grande affluenza, in crescita, dai Paesi africani e non soltanto da quelli ...

