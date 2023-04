Migranti | Mattarella | Sudan allarma | da Wagner pressione in Africa

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Ci sono pressioni e iniziative destabilizzanti in. Quanto avviene in queste ore innte, l'azione dellain tanti paesini richiama un grande allarme della Nato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Mattarella in Polonia: 'Inorridito da comportamenti russi, aiuti a Kiev finché necessario'. E sui migranti: 'La Ue… - daniliset9 : RT @Elena81353537: La #Meloni ad Addis Abeba non si scusa per i CRIMINI del FASCISMO. Lo fecero i presidenti Mattarella e Scalfaro. E finan… - stranifattinews : Visita di Stato del presidente Mattarella in Polonia: “Inorriditi dagli atti della Russia”. Su migranti: “Pol... - fisco24_info : Mattarella, sui migranti l'Europa superi norme preistoriche: Il problema deve essere affrontato insieme - ledicoladelsud : Migranti, Mattarella: “Ue superi regole che sono ormai preistoria” -

È importante - continua- che la Ue veda in questa brutale e inaccettabile aggressione che sono in gioco i suoi valori di fondazione. La Ue è nata per difendere la libertà, la democrazia. ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, dopo il colloquio con il presidente polacco Andrezej Duda, primo incontro istituzionale della visita di Stato in Polonia. 17 aprile 2023... finché necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese", ha affermato, al termine dell'incontro con Duda. ...

Migranti, Mattarella: "Ue superi regole che sono ormai preistoria" Adnkronos

Al termine dell'incontro bilaterale in Polonia con l'omologo Andrzej Duda, in quel di Varsavia, Sergio Mattarella ha indicato all'Unione europea la ricetta da seguire per risolvere alcuni dei grandi ...13.55 Duda: più iniziative da Ue sui migranti Il presidente polacco Duda ha insignito il Presidente Mattarella della massima onoreficenza, l'Aquila Bianca. Duda ha ringraziato l'Italia per gli aiuti ...