Migranti | Mattarella sprona l’Europa | “Superi norme preistoriche Nessuno Stato può farcela da solo”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione,dapuò affrontare un problema così epocale. Ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Parole di grande fermezza e lucidità son o quelle espresse dal presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrezej Duda.: “Necessaria una nuova politica dentro d’Europa” Il Capo dellosa di parlare al cospetto di chi sul tema immigrazione si è speso molto e con slancio. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene -ha sottolineato infatti-: non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di ...

'Coesione tra Ue e Nato' La Unione europea vede in questa 'brutale aggressione' all'Ucraina' in gioco i suoi valori di fondazione', ha continuatoevidenziando che l'Ue come la Nato 'sono ...ha condiviso la convinzione di Duda che "se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa aggressione altre ne seguirebbero e la situazione mondiale precipiterebbe". "Siamo inorriditi da ...Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente polacco Duda a Varsavia. "Le migrazioni sono un fenomeno che la Polonia conosce bene - ..."Quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la grande affluenza che si registra non solo in Italia, richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell'Unione europea ...