Migranti | Mattarella | serve una nuova politica di asilo in Ue

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Nessuno Stato da solo può affrontare il problema delle migrazioni, va affrontato insieme. Questo richiama la responsabilità dell'Unione europea per unadisuperando le vecchie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Mattarella in Polonia: 'Inorridito da comportamenti russi, aiuti a Kiev finché necessario'. E sui migranti: 'La Ue… - ledicoladelsud : Migranti, Mattarella: “Ue superi regole che sono ormai preistoria” - fisco24_info : Migranti, Mattarella: 'Ue superi regole che sono ormai preistoria': (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica a… - infoitestero : Migranti, Mattarella: “Responsabilità Ue, superare regole da preistoria “ - geniazze : RT @repubblica: Mattarella in Polonia: 'Inorridito da comportamenti russi, aiuti a Kiev finché necessario'. E sui migranti: 'La Ue superi r… -

- continua- Vi sono state sanzione nei confronti della Russia che sono indispensabili. L'Ue vede in questa inaccettabile aggressione della Russia in gioco i suoi valori di fondazione. L'...ha quindi messo in evidenza la necessità di 'una nuova politica di migrazione e di asilo dentro l'Unione, superando vecchie regole che sono ormai della preistoria. Tutto questo richiama ..."Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale ma l'Unione può farlo con un'azione coordinata e ben ...

Migranti, Mattarella da Varsavia: "L'Ue superi norme preistoriche" la Repubblica

Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, chiede un salto in avanti e un passo condiviso sul tema dell'immigrazione. I fenomeni migratori ...Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Varsavia con l'omologo polacco, Andrezej Duda.Si tratta di una questione che la "Polonia conosce bene -ha ...