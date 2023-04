Migranti | Marsilio | ' governatori dem seguono diktat Pd | scarso approccio istituzionale' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Idel Pd? Mi dispiace per la loro decisione. Solitamente le regioni hanno sempre espresso posizioni con una grande condivisione traversale. Registro che da quando c'è un governo di destra questosta venendo meno, pur di obbedire aldi un partito che vuole fare campagna elettorale sul tema migranti". Così, parlando all'Adnkronos, il presidente della regione Abruzzo Marco, esponente di Fdi, commenta il no deidel centrosinistra al commissario all'emergenza migranti nominato dal governo di Giorgia Meloni. Un no che si somma a quello dei sindaci dem, che in una lettera hanno espresso la loro preoccupazione per le nuove proposte dell'esecutivo in materia di immigrazione. "Considerata la crisi in ...