Migranti | maggioranza alla prova del Senato

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma - Le opposizioni pronte a dare battaglia, in commissione e in Aula. Le associazioni che scendono in piazza martedì, cui già si è unita Magistratura democratica. I sindaci del Pd che guidano le grandi città che lanciano l'rme sul rischio di smantellamento del sistema di accoglienza e chiedono al governo di ripensarci e, anzi, di valutare l'introduzione dello ius scholae per garantire diritti e integrazione ai. C'è tensione attornoannunciata ulteriore stretta sulla protezione speciale che sarà da domanidel voto dopo il serrato confronto per trovare una intesa nella. Le votazioni in commissione Affari costituzionali sono in calendario a mezzogiorno, ma il tempo stringe perché il cosiddetto decreto Cutro, il provvedimento sui flussi e la ...

La protezione speciale, quasi un unicum in Europa, testimonia forte spirito di accoglienza, il Pd esprime 'vergogna' per la revisione della norma: 'In realtà ladei Paesi si è dotata di ...... Saied si è reso protagonista di veri e propri discorsi d'odio nei confronti deiprovenienti dall'Africa subsahariana. Il 16 marzo il Parlamento europeo ha approvato a largauna ...... l'Italia non può accogliere da sola iche arrivano da ogni dove', ribadisce Matteo Salvini, mentre da FI Maurizio Gasparri, primo firmatario della proposta di, sottolinea che ...

Migranti, maggioranza alla prova del voto in Senato sulla protezione speciale: ecco cos’è Il Sole 24 ORE

Le votazioni in commissione Affari costituzionali sono in calendario da mezzogiorno di lunedì 17 aprile, ma il tempo stringe perché il cosiddetto decreto Cutro, il provvedimento sui flussi e la gestio ...Migranti, Valerio Valenti è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti ma quattro regioni a guida Pd non hanno firmato l'intesa. L'ira della destra.