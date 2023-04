Migranti | Lepore Pd | ' Se il governo azzera l' accoglienza | vedremo nascere le tendopoli'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SabinaAristarc3 : RT @globalistIT: - globalistIT : - fisco24_info : La nave Peluso a Catania con 200 migranti, Libecco con 299 ad Augusta: Prosegue la polemica politica. Lepore: 'Senz… - direpuntoit : Nel documento congiunto le firme di #Gualtieri #Sala, #Lepore, #nardella #Manfredi e #LoRusso: 'Basta ragionare in… -

Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube Zuppa di Porro. Scontro frontale sui, regioni e sindaci di sinistra si mettono di Travreso., Bologna, non vogliamo vedere inelle tende, dice. Meglio nelle stazioni. Weber al Corsera, niente solidarietà dall'Europa. E in tutto questo Cappellini riesce a fare una paginata ..., il sindaco di Bologna Matteocritica la linea politica del governo Meloni, che vuole azzerare l'accoglienza diffusa e rendere sempre più difficile l'istituto dell'asilo politico. L'...... Stefano Lo Russo , di Bologna, Matteo, e di Firenze Dario Nardella hanno stilato un documento in cui fanno appello al governo a rivedere le misure varate nell'ultimo decreto. "Come ...

MIGRANTI, LEPORE: NON E' UN'EMERGENZA 9 colonne

Migranti, Lepore (Pd): «Se si toglie il sistema di accoglienza diffusa, si decreta lo stato di emergenza e si sceglie un commissario, questo apre le porte al fatto di requisire campi da calcio o ex ca ...Chi è Valerio Valenti, il nuovo commissario delegato all'emergenza migranti che dovrà coordinare le attività relative all'accoglienza.