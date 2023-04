Migranti | Laureti Pd | ' da governo incapacità e miopia | mix pericoloso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Abolire la protezione speciale servirà solo a spingere nell'invisibilità le persone esponendole allo sfruttamento della criminalità. Un bell'esempio di, un mix". Così in una nota l'eurodeputata Camilla, responsabile Politiche agricole nella segreteria del Pd. "Andrebbero invece ascoltati quegli amministratori locali che chiedono di rafforzare le politiche di integrazione diffusa. Un fenomeno strutturale come l'immigrazione, poi, non è un'emergenza: più che un commissario, servirebbe una risposta lungimirante. Anche nel rapporto con l'Ue. L'impegno che dovrebbe vedere in prima fila l'Italia è quello per accelerare la revisione del Regolamento di Dublino con l'affermazione del principio della redistribuzione, osteggiato soprattutto dai paesi di Visegrad, ...