Migranti | l' asse tra Ppe e Meloni | L' Italia va aiutata

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non passa la mozione voluta da Weber per discutere a Strasburgo sulla crisi migratoriana, ma la presa di posizione del Ppe è significativa sotto il profilo politico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvana52809292 : RT @Ecatetriformis: Migranti, anche il Ppe vuole i muri. Weber sposta l'asse ulteriormente a destra: 'Bisogna essere pronti a costruire rec… - antoninobill : RT @LaNotiziaTweet: Migranti, anche il Ppe vuole i muri. Weber sposta l'asse ulteriormente a destra: 'Bisogna essere pronti a costruire rec… - AlonzoPeppino : RT @LaNotiziaTweet: Migranti, anche il Ppe vuole i muri. Weber sposta l'asse ulteriormente a destra: 'Bisogna essere pronti a costruire rec… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Migranti, anche il Ppe vuole i muri. Weber sposta l'asse ulteriormente a destra: 'Bisogna essere pronti a costruire rec… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Migranti, anche il Ppe vuole i muri. Weber sposta l'asse ulteriormente a destra: 'Bisogna essere pronti a costruire rec… -

... che ha portato all'introduzione di dazi che alimentano un nuovo scontro interno fra i paesi dell'di Visegrad e il resto dell'Unione. Sulla guerra, viceversa, la Polonia, si colloca come "...Scontro aperto. Il Pd sfida il governo sui. Quattro regioni a guida dem - Puglia, Campania, Toscana ed Emilia - Romagna - non hanno ... Mentre undi sindaci democratici si schiera contro ...La spina dorsale non è più l'franco - tedesco, il motore di tutte le ultime decisioni è ... Lo abbiamo visto nelle vicende del gas, della pandemia, deie di altre questioni dove Bruxelles ...

MIGRANTI, COVASSI (PD): WEBER CON PROPAGANDA ... 9 colonne

La proposta in Ue sui migranti Nel corso dell'intervista al Corriere ... Essa certifica infatti un vero e proprio asse con Giorgia Meloni. Le posizioni dei due appaiono in sintonia, specialmente sul ...Il video promozionale a bordo della barca poco prima dello schianto e lo stop alle richieste di soccorso per farla tornare in Turchia: le rivelazione del testimone del naufragio di Cutro ...