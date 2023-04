Migranti, La Russa: “La promessa del blocco navale? L’opposizione può essere teorica, oggi non è realizzabile” (Di lunedì 17 aprile 2023) “È il tam tam ‘andate in Italia’ (tra i Migranti) che ci sta danneggiando e provoca un afflusso superiore a quello che ci possiamo permettere”. Parola del presidente del Senato Ignazio La Russa che a Milano è salito sul palco insieme al sindaco della città Giuseppe Sala. Un evento più unico che raro che si è realizzato in occasione della presentazione del nuovo libro di Pierferdinando Casini: “C’era una volta la politica”. Per oltre quaranta minuti i tre si scambiano elogi, esprimono gli stessi desideri di un sistema bipolare ma quando si parla di temi come l’immigrazione perfino il senatore Dem riesce a perdere il suo aplomb ecumenico: “Voi di Fratelli d’Italia per anni ci avete spiegato che il tema era risolvibile con blocco navale ma da quando Meloni è al governo non ne ha più parlato” attacca Casini. Mentre La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “È il tam tam ‘andate in Italia’ (tra i) che ci sta danneggiando e provoca un afflusso superiore a quello che ci possiamo permettere”. Parola del presidente del Senato Ignazio Lache a Milano è salito sul palco insieme al sindaco della città Giuseppe Sala. Un evento più unico che raro che si è realizzato in occasione della presentazione del nuovo libro di Pierferdinando Casini: “C’era una volta la politica”. Per oltre quaranta minuti i tre si scambiano elogi, esprimono gli stessi desideri di un sistema bipolare ma quando si parla di temi come l’immigrazione perfino il senatore Dem riesce a perdere il suo aplomb ecumenico: “Voi di Fratelli d’Italia per anni ci avete spiegato che il tema era risolvibile conma da quando Meloni è al governo non ne ha più parlato” attacca Casini. Mentre La ...

