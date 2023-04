Migranti, la rivolta di sindaci e Regioni contro il “no” alla protezione speciale (Di lunedì 17 aprile 2023) Cinque governatori non sottoscrivono lo stato di emergenza. Fronda anche dei sindaci Pd. La Lega: «Preferiscono il modello Soumahoro?» Leggi su lastampa (Di lunedì 17 aprile 2023) Cinque governatori non sottoscrivono lo stato di emergenza. Fronda anche deiPd. La Lega: «Preferiscono il modello Soumahoro?»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Migranti, la rivolta di sindaci e Regioni contro il “no” alla protezione speciale - SARwatchMED : RT @alessandrazinit: #Migranti La rivolta di sindaci e governatori contro l'abolizione della protezione speciale e il commissario per l'eme… - AboeldahbElrays : RT @alessandrazinit: #Migranti La rivolta di sindaci e governatori contro l'abolizione della protezione speciale e il commissario per l'eme… - marcoranieri72 : RT @ChiodiDonatella: Ecco cosa succede in #Tunisia. Si muore per un chilo di banane. Un calciatore si dà fuoco per protesta. La #rivolta ec… - AnnibalePia : RT @alessandrazinit: #Migranti La rivolta di sindaci e governatori contro l'abolizione della protezione speciale e il commissario per l'eme… -