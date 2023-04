Migranti, la richiesta di Mattarella alla Ue: bisogna andare oltre le norme preistoriche (Di lunedì 17 aprile 2023) Affrontato anche il tema del conflitto in Ucraina, su cui il capo dello Stato e il presidente polacco Andrzej Duda hanno trovato piena sintonia Leggi su corriere (Di lunedì 17 aprile 2023) Affrontato anche il tema del conflitto in Ucraina, su cui il capo dello Stato e il presidente polacco Andrzej Duda hanno trovato piena sintonia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal Ppe s… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal Ppe s… - Zamberlett : RT @Agenzia_Ansa: I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal Ppe s… - EnzodeIanni1 : RT @Agenzia_Ansa: I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal Ppe s… -