Migranti | i sindaci delle grandi città sul piede di guerra

"Come sindaci, come amministratori, come cittadini che quotidianamente si impegnano nei territori per cercare di garantire le migliori risposte alle criticità che le nostre Comunità esplicitano, siamo molto preoccupati per le proposte in discussione relative alle modifiche all'unico sistema di accoglienza Migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale che abbiamo in Italia". È quanto affermano in un documento congiunto sul decreto Cutro i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze. In un documento congiunto i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze criticano i provvedimenti del governo in materia di Migranti "La preoccupazione delle città – scrivono Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Gaetano Manfredi, Stefano Lo Russo,

