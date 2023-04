Migranti: Gribaudo (Pd), 'governo ascolti i sindaci, si fermi su protezione speciale' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Il #governo vuole eliminare la protezione speciale per i Migranti, l'unico sistema pubblico e non emergenziale di accoglienza. Mettono l'ideologia davanti al pragmatismo, la propaganda prima di tutele e integrazione. ascoltino i sindaci in protesta. Si fermino". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente dell'Assemblea dem. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Il #vuole eliminare laper i, l'unico sistema pubblico e non emergenziale di accoglienza. Mettono l'ideologia davanti al pragmatismo, la propaganda prima di tutele e integrazione.no iin protesta. Sino". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Chiara, vice presidente dell'Assemblea dem.

