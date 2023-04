Migranti | Gasparri | ' da Weber parole ferne e decise da condividere in Italia e Ue'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Eccellenti ledel presidente del Partito popolare europeo Manfredche in un'intervista indica una politica di massima fermezza nei confronti dell'immigrazione clandestina.esprime apprezzamento per l'azione del Governono e ribadisce l'opportunità che l'Unione europea finanzi tutte le strutture volte a rafforzare il controllo dei confini ed esorta le stesse autorità comunitarie a un maggior sostegno nei confronti dell'dimostra quindi che il vertice del Ppe ha idee chiare che coincidono totalmente con quelle che sta rappresentando Forzanel Parlamento e nel Governono. Abbinare alla solidarietà possibile, la fermezza indispensabile in materia di immigrazione". Lo afferma il ...

Contro le 4 Regioni punta il dito anche Forza Italia con Maurizio Gasparri: 'Mettono in difficoltà il governo'. Schifani: Sicilia 'sommersa' dagli sbarchi dei migranti. 'L'emergenza esiste, la viviamo in Sicilia'. È stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti ma quattro regioni hanno contestato il provvedimento. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha dichiarato che l'emergenza umanitaria "è indispensabile e urgente".

E' ancora emergenza migranti. Solo nella giornata di domenica sono stati quasi mille gli arrivi dalle coste africane. Nella giornata di lunedì sono attesi 200 migranti soccorsi a circa 170 miglia a su ...Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Nella giornata di ieri, domenica 16 aprile, si sono registrati quasi mille arrivi dalle coste ...