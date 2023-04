Migranti | Duda | ' attendiamo iniziative più decise da Ue | grandissimo sforzo da Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "L'fa unper fronteggiare le migrazioni dall'Africa settentrionale, in Polonia abbiamo il problema della migrazione per opera del regime bielorusso" che "è diventata una specie di attacco ibrido su territorio. Quindi noi aspettiamo un sostegno maggiore per i Paesi che devono affrontare le immigrazioni illegali epiùda parte dell'Unione europea, vorremmo sentire di più questo sostegno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica della Polonia, Andrezej, al termine dell'incontro a Varsavia con il Capo dello Statono, Sergio Mattarella.