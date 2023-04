Migranti, Di Paola (M5S): 'Schifani parla di emergenza? Ha chiuso lui l'ufficio speciale per l'immigrazione' (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Il presidente Schifani denuncia stamattina a Tgcom24 lo stato di emergenza sbarchi che la Sicilia vive da un mese, peccato che è lo stesso presidente che ha chiuso a gennaio di quest'anno l'ufficio speciale immigrazione e che in finanziaria a ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Il presidentedenuncia stamattina a Tgcom24 lo stato disbarchi che la Sicilia vive da un mese, peccato che è lo stesso presidente che haa gennaio di quest'anno l'e che in finanziaria a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il tema dell’immigrazione è tornato d’attualità dopo la scelta della maggioranza di presentare alcuni emendamenti a… - Ariel48536344 : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… - palermomaniait : Emergenza migranti, Di Paola su Schifani: ''Ha chiuso lui stesso l'ufficio speciale per l'immigrazione e ridurre fo… - RedazioneDedalo : Palermo – Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E' stato lui stesso a chiudere l'ufficio speciale… - Siciliano741 : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… -