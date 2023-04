Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E' stato lui stesso a chiudere l'ufficio speciale per l'immigrazione e ridurre fondi ... (Di lunedì 17 aprile 2023) ...parla di emergenza? E' stato lui stesso a chiudere l'ufficio speciale per l'immigrazione e ridurre fondi ai Comuni Palermo 17 aprile 2023 - "Il presidente Schifani denuncia stamattina a TGCom24 lo ... Leggi su ennapress (Di lunedì 17 aprile 2023) ...di? E'luil'per l'ai Comuni Palermo 17 aprile 2023 - "Il presidentedenuncia stamattina a TGCom24 lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il tema dell’immigrazione è tornato d’attualità dopo la scelta della maggioranza di presentare alcuni emendamenti a… - RomanUsaj : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… - LinaPenny1 : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… - LuciaLaVita1 : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… - ErmannoKilgore : RT @M5SMineo: Migranti Di Paola (M5S): Schifani parla di emergenza? E’ stato lui stesso a chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione e… -