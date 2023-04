Migranti | decreto Cutro in Commissione al Senato Scontro su protezione speciale

(Di lunedì 17 aprile 2023) ... abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell'Interno', ha dettooggi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Tgcom24 . 'L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il tema dell’immigrazione è tornato d’attualità dopo la scelta della maggioranza di presentare alcuni emendamenti a… - RaiNews : La maggioranza conferma l'emendamento sulla stretta alla protezione speciale. I sindaci Dem delle grandi città: cos… - LaVeritaWeb : In 4 giorni quasi 4.000 sbarchi, strutture in grave crisi. Il provvedimento del cdm durerà sei mesi. Stretta sugli… - TommyBrain : MIGRANTI: SEI SINDACI DEL CENTROSINISTRA CONTRO IL DECRETO CUTRO, SCOPPIA LA POLEMICA' - IacobellisT : MIGRANTI: SEI SINDACI DEL CENTROSINISTRA CONTRO IL DECRETO CUTRO, SCOPPIA LA POLEMICA' -

I tre alleati di governo hanno firmato un sub - emendamento alche si sta discutendo al Senato Il governo sceglie la linea dura sui. Dopo aver dichiarato lo stato d'...Più si avvicina l'approdo in Aula delCutro, che introduce nuove misure sui- da ultimo una quasi cancellazione della protezione speciale - più affiorano al pettine i nodi di quello che rischia di essere un vero e proprio ...- - >nel porto di Lampedusa in attesa di essere imbarcati sulla nave per Porto Empedocle - ... I presupposti per il suo rilascio sono stati poi ampliati dallegge 130/2020, convertito ...

L'Italia rischia di essere trasformata in un grande campo di detenzione per migranti. "Voler praticare una stretta sulla protezione ...come i migranti che hanno perso la vita sulle coste calabresi, fuggono dalla loro terra per cercare di sopravvivere soprattutto alle guerre. «Tutti gli articoli di questo decreto sono inutili, quindi ...