(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Sul Corriere di oggi Manfred Weber spiega come intende rafforzare l'alleanza a destra fra Ppe ed Ecr: strizzando l'occhio a Meloni e costruendo muri. Un deriva trumpiana per il partito che ha costruito l'Europa sulla solidarietà. I Popolari perdono l', oltre che la”. Così sui social l'eurodeputato di Italia viva Nicola, vicepresidente del gruppo Renew Europe.

'È vero che il tema #è sul tavolo in #Europa da molti anni, ma è anche vero che non si può giocare la partita ... Lo scrive su Twitter Nicola, eurodeputato di Italia Viva.... e la segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva criticato a monte l'azione della premier ('pone le domande sbagliate in Europa'), dopo il vertice ha commentato: 'Suiil governo canta ...... Meloni ne è edotta", rincarano la dose i deputati europei del terzo polo (Az - IV) Nicola, vicepresidente di Renew Europe, e Giosi Ferrandino. PD ATTACCA SU- Quella di Cutro, ...

Migranti: Danti (Iv), 'Ppe perde anima e faccia' Il Tirreno

Un deriva trumpiana per il partito che ha costruito l’Europa sulla solidarietà. I Popolari perdono l’anima, oltre che la faccia”. Così sui social l’eurodeputato di Italia viva Nicola Danti, ...Nel frattempo Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza. Non senza polemiche ...