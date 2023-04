Migranti | Bonelli Avs | ' Dal governo politica orrenda | e Giorgia Meloni mente'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - infoitinterno : Migranti: Bonelli (Avs), 'Meloni fa foto con bimbi e poi vuole eliminare protezione' - infoitinterno : Migranti: Bonelli (Avs), ‘Meloni fa foto con bimbi e poi vuole eliminare protezione’ - Agenparl : Migranti. Bonelli (AVS): Meloni fa foto con bimbi e poi vuole eliminare protezione: il volto orrendo ... - - AgenziaVISTA : 'Meloni dichiara lo stato di emergenza nazionale sui migranti. Che cosa significa? Nessuno lo sa. Ma significa solo… -

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Avs, ha attaccato il governo Meloni e la sua disumana politica suiha anche smentito Giorgia Meloni sul tema della protezione speciale per i richiedenti asilo. "E' assolutamente falso quello che ha affermato la presidente Meloni riguardo la ...Lo dice il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "Con questa terminologia, Eurostat fa riferimento aiche non ricevono lo status di rifugiato ...Ora che gli sbarchi sono quadruplicati rispetto a quel periodo la presidente Meloni dichiara lo stato di emergenza nazionale sui", tuona. Il deputato del Pd Franco Mirabelli arriva a ...

Migranti: Bonelli (Avs), 'Meloni fa foto con bimbi e poi vuole ... Il Dubbio

Migranti, Bonelli (Avs): «E' assolutamente falso quello che ha affermato la presidente Meloni riguardo la protezione speciale per i migranti, sostenendo che esista solo in Italia. In realtà, la protez ...Il leader leghista: non può essere l’Italia da sola a mantenere mezzo mondo. Il sindaco di Milano Sala: dal governo interventi spot ...