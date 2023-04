**Migranti: Bonaccini, 'provvedimento vergognoso e inefficace'** (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Non è mai successo che un provvedimento così importante, una volta decretato lo stato di emergenza nazionale, venisse comunicato in via telematico ai presidenti di Regione chiedendo di dire sì o no in poche ore senza nemmeno convocarci in presenza. Un provvedimento vergognoso già nel metodo e inefficace nel merito". Così Stefano Bonaccini del Pd, presidente della regione Emilia Romagna, a Cinque minuti su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Non è mai successo che uncosì importante, una volta decretato lo stato di emergenza nazionale, venisse comunicato in via telematico ai presidenti di Regione chiedendo di dire sì o no in poche ore senza nemmeno convocarci in presenza. Ungià nel metodo enel merito". Così Stefanodel Pd, presidente della regione Emilia Romagna, a Cinque minuti su Rai1.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Migranti: Bonaccini, nessuna soluzione con commissariamenti - settesere : Migranti, il presidente E-R Bonaccini: flussi stagionali, rischiamo di non avere il personale per alberghi, ristora… - Ansa_ER : Migranti: Bonaccini, nessuna soluzione con commissariamenti. 'Il governo improvvisa, chiediamo programmazione' #ANSA - Fangareggi : RT @24emilia: Bonaccini: sui migranti, Meloni senza bussola | 24Emilia - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Antonio Padellaro sull'abolizione della protezione speciale per i migranti -