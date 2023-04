Migranti | Bonaccini Pd | ' Governo senza bussola | non fa nulla per l' accoglienza'

(Di lunedì 17 aprile 2023) IlMeloni continua a stringere lo spazio di manovra per chi faper i, oltre a rendere più complessa la burocrazia per i richiedenti asilo. Un modo per scrollarsi di dosso ...

Stefano, ..."Credo che la segretaria " conclude" nella prossima direzione avanzerà una proposta da portare in Parlamento e nella società".'Credo che la segretaria concludenella prossima direzione avanzerà una proposta da portare in Parlamento e nella società'.

Migranti, Bonaccini: “Sull’accoglienza solo scorciatoie maldestre” Agenzia Nova

Migranti, Bonaccini (Pd): «È tempo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se il governo pensa di abbandonare la via ordinaria dell'accoglienza, quella diffusa, per intenderci, per realizzar ...Prosegue la polemica politica. A mezzogiorno il decreto migranti in in commissione Affari costituzionali del Senato. Lepore: "Senza l'accoglienza avremo le tendopoli". Weber: "L'Italia va ringraziata ...