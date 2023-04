Migranti | Bonaccini | nessuna soluzione con commissariamenti

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Ora fanno lo stato di emergenza, ma questo problema non si gestisce con il tema dei. Mi auguro che il governo ci ripensi e si metta a sedere per discutere". Così Stefano, ...

ha poi aggiunto che sul tema"mi pare che il governo sia in confusione totale. Non ci sono risorse e non c'è programmazione. Io sono davvero preoccupato, perché vedo ...Sulla questione'la sensazione è che' nel governo "non ci sia una bussola. Dopo aver ...speciale" dice in una intervista a La Stampa il presidente dell'Emilia Romagna Stefano. "È ...Il governatore della Sicilia: "L'emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese". Il neo commissario Valenti domani a ...

"Ora fanno lo stato di emergenza, ma questo problema non si gestisce con il tema dei commissariamenti. Mi auguro che il governo ci ripensi e si metta a sedere per discutere". (ANSA) ...Decreto migranti in commissione Affari costituzionali del Senato, in Aula martedì pomeriggio. Prosegue la polemica politica. Schifani: 'Sicilia sommersa dagli sbarchi' (ANSA) ...