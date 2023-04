**Migranti: Bonaccini, 'improvvisazione e propaganda, governo ci esautora** (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ministro Lollobrigida, sul tema dei migranti la invito a rimanere ai fatti. Avete proclamato lo stato d'emergenza nazionale, quando ancora due mesi fa negavate ci fossero problemi, chiedendo alle Regioni di esprimersi in via telematica nel giro di poche ore, senza nemmeno convocarci e confrontarsi con noi sul provvedimento. Di fatto, ci avete esautorato, come fossimo bandierine inutili. Mai successo in precedenza rispetto ad atti di questa importanza". Così Stefano Bonaccini del Pd, presidente della regione Emilia Romagna. "Qui siamo di fronte a improvvisazione e propaganda, con risorse risibili e senza un piano di gestione consolidato, con il rischio di rivedere tendopoli e alberghi requisiti dove alloggiare i migranti, senza alcuna condivisione con amministratori e comunità locali. Se si vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ministro Lollobrigida, sul tema dei migranti la invito a rimanere ai fatti. Avete proclamato lo stato d'emergenza nazionale, quando ancora due mesi fa negavate ci fossero problemi, chiedendo alle Regioni di esprimersi in via telematica nel giro di poche ore, senza nemmeno convocarci e confrontarsi con noi sul provvedimento. Di fatto, ci avete esautorato, come fossimo bandierine inutili. Mai successo in precedenza rispetto ad atti di questa importanza". Così Stefanodel Pd, presidente della regione Emilia Romagna. "Qui siamo di fronte a, con risorse risibili e senza un piano di gestione consolidato, con il rischio di rivedere tendopoli e alberghi requisiti dove alloggiare i migranti, senza alcuna condivisione con amministratori e comunità locali. Se si vuole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Migranti: Bonaccini, nessuna soluzione con commissariamenti - settesere : Migranti, il presidente E-R Bonaccini: flussi stagionali, rischiamo di non avere il personale per alberghi, ristora… - Ansa_ER : Migranti: Bonaccini, nessuna soluzione con commissariamenti. 'Il governo improvvisa, chiediamo programmazione' #ANSA - Fangareggi : RT @24emilia: Bonaccini: sui migranti, Meloni senza bussola | 24Emilia - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Antonio Padellaro sull'abolizione della protezione speciale per i migranti -