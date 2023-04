Migranti: Bonaccini, 'dopo lo stato di emergenza, chiamano l'esercito?' (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Due mesi fa io dissi al governo che si rischiava una emergenza. Il governo mi disse che non c'era alcun rischio di emergenza. Una settimana fa hanno decretato addirittura lo stato di emergenza nazionale: dopo quella, cosa chiamano, l'esercito?". Così Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, a Cinque Minuti su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Due mesi fa io dissi al governo che si rischiava una. Il governo mi disse che non c'era alcun rischio di. Una settimana fa hanno decretato addirittura lodinazionale:quella, cosa, l'?". Così Stefano, presidente della regione Emilia Romagna, a Cinque Minuti su Rai1.

