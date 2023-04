Migranti, anche il Ppe vuole i muri (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sulla migrazione servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue. Per questo il gruppo del Ppe ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercare solidarietà verso l’Italia”. È quanto ha detto al Corriere il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe, Manfred Weber. “Abbiamo bisogno di azioni comuni e ci rammarichiamo molto del fatto che da parte della Commissione e degli Stati Ue non ci siano molta consapevolezza, né ascolto né molta azione verso un problema serio”, osserva Weber, per il quale il piano presentato dalla presidente della Commmisione Ue, Ursula von der Leyen, “è buono, ma siamo in ritardo nell’attuazione. Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di origine. Per anni la Commissione li ha promessi, deve accelerare”. “Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sulla migrazione servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue. Per questo il gruppo del Ppe ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercare solidarietà verso l’Italia”. È quanto ha detto al Corriere il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe, Manfred Weber. “Abbiamo bisogno di azioni comuni e ci rammarichiamo molto del fatto che da parte della Commissione e degli Stati Ue non ci siano molta consapevolezza, né ascolto né molta azione verso un problema serio”, osserva Weber, per il quale il piano presentato dalla presidente della Commmisione Ue, Ursula von der Leyen, “è buono, ma siamo in ritardo nell’attuazione. Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di origine. Per anni la Commissione li ha promessi, deve accelerare”. “Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa ??? Sui migranti il Pd sgambetta i su… - fladig : Va ricordato ancora che barconi dei #migranti non hanno i requisiti minimi per navigare in alto mare. Sono fatiscen… - fratotolo2 : ?? Regno Unito, 19 #migranti sospetti terroristi (anche affiliati all’Isis) sono ospitati in alberghi adibiti all’a… - ilriformista : Le modifiche al decreto Cutro. La protezione speciale è uno dei tre tipi di protezione che concede l'Italia. Al con… - Lily297339971 : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa ??? Sui migranti il Pd sgambetta i suoi sind… -