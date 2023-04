Migranti, Alarm Phone: “60 a rischio in zona Sar Malta su 2 barche” (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un'operazione di soccorso. Emergency: "Disponibili a intervenire ma da Mrcc italiana ordine di procedere verso il porto" Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati da Alarm Phone in area Sar Maltese. “La mancata assistenza di Malta mette a rischio 60 vite”, dice l’ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l’organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un’operazione di soccorso. “Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora”. La prima imbarcazione segnalata da Alarm Phone, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso. “Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un'operazione di soccorso. Emergency: "Disponibili a intervenire ma da Mrcc italiana ordine di procedere verso il porto" Due barchini con a bordo circa 30 persone ciascuno sono stati segnalati dain area Sar Maltese. “La mancata assistenza dimette a60 vite”, dice l’ong in contatto con i due gruppi in difficoltà. Secondo l’organizzazione non governativa le autorità de La Valletta si rifiuterebbero di ordinare un’operazione di soccorso. “Il tempo sta peggiorando rapidamente. I soccorsi sono necessari ora”. La prima imbarcazione segnalata da, rimasta senza carburante, sarebbe partita dalla Cirenaica sabato scorso. “Sea Bird 2 l’ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la ...

