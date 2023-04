“Microcredito di Libertà”: la campagna social per le donne vittime di violenza (Di lunedì 17 aprile 2023) Parte oggi la campagna social dell’Ente Nazionale per il Microcredito dedicata al progetto Microcredito di Libertà per le donne che hanno subito violenza. Il progetto sotto l’egida del Dipartimento delle Pari Opportunità, ha preso vita grazie all’accordo di Ente Nazionale per il Microcredito, Caritas italiana, ABI, Federcasse e Unicredit. La campagna è rivolta alle donne vittime di violenza, che possono rivolgersi ai centri antiviolenza e alle case rifugio per chiedere il Microcredito di Libertà sociale o per l’avvio di un’impresa o per accedere e partecipare alla formazione e ai corsi di educazione finanziaria. La ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) Parte oggi ladell’Ente Nazionale per ildedicata al progettodiper leche hanno subito. Il progetto sotto l’egida del Dipartimento delle Pari Opportunità, ha preso vita grazie all’accordo di Ente Nazionale per il, Caritas italiana, ABI, Federcasse e Unicredit. Laè rivolta alledi, che possono rivolgersi ai centri antie alle case rifugio per chiedere ildie o per l’avvio di un’impresa o per accedere e partecipare alla formazione e ai corsi di educazione finanziaria. La ...

