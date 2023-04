“Mia cugina mi ha detto di non andare al suo matrimonio perché ho comprato un abito ‘troppo bianco’: non è affatto così e ho speso 677 euro”: la storia (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è sempre una storia che arriva da TikTok pronta per essere raccontata e chi siamo noi di FQMagazine per non farlo? Stavolta a diffonderla è l’Irish Sun. Louisa Meicher, di New York, era convinta di aver trovato l’abito perfetto per le nozze di sua cugina: un Yves Saint Laurent da 600 sterline. Il problema è che la cugina, una settimana prima delle nozze, ha ritirato l’invito per lei. Il motivo? Il suo abitino, costato per altro tantissimo, era “troppo bianco”. Ora, è inutile dire che ai matrimoni non si va vestiti di bianco, perché è il colore che “spetta” alla sposa. Louisa ha subito raccontato la sua storia su TikTok aspettandosi di trovare un bel po’ di persone pronte a schiararsi dalla sua parte ma niente da fare: per molti utenti, la cugina ha ragione.”Il mio è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è sempre unache arriva da TikTok pronta per essere raccontata e chi siamo noi di FQMagazine per non farlo? Stavolta a diffonderla è l’Irish Sun. Louisa Meicher, di New York, era convinta di aver trovato l’perfetto per le nozze di sua: un Yves Saint Laurent da 600 sterline. Il problema è che la, una settimana prima delle nozze, ha ritirato l’invito per lei. Il motivo? Il suo abitino, costato per altro tantissimo, era “troppo bianco”. Ora, è inutile dire che ai matrimoni non si va vestiti di bianco,è il colore che “spetta” alla sposa. Louisa ha subito raccontato la suasu TikTok aspettandosi di trovare un bel po’ di persone pronte a schiararsi dalla sua parte ma niente da fare: per molti utenti, laha ragione.”Il mio è ...

