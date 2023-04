“Mi pagano per testare la fedeltà di fidanzati e mariti. La prima volta ho ‘tentato’ il compagano di una madre single di cinque figli…”: la storia (Di lunedì 17 aprile 2023) Il racconto lo fa lei stessa in prima persona a Newsweek. Il suo nome è Madeline Smith e il suo lavoro è quello della “tentatrice”. Non siamo in un reality ma nella vita vera. “La prima donna che mi ha chiesto di scoprire se potesse fidarsi del partner è stata una madre single di cinque figli“. Smith spiega che la donna era uscita da un divorzio complicato e nonostante avesse deciso di buttarsi in una nuova relazione romantica, a un certo punto ha notato dei comportamenti strani del compagno, che pure l’aveva sempre compresa. Ecco che Smith è entrata in gioco, tentando l’uomo: “La donna mi ha chiesto di mandare a lui un messaggio sui social. Poi l’ho approcciato in un locale dicendogli che ero sicura di averlo già visto da qualche parte. Ci è voluto un po’ ma alla fine ha detto di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il racconto lo fa lei stessa inpersona a Newsweek. Il suo nome è Madeline Smith e il suo lavoro è quello della “tentatrice”. Non siamo in un reality ma nella vita vera. “Ladonna che mi ha chiesto di scoprire se potesse fidarsi del partner è stata unadifigli“. Smith spiega che la donna era uscita da un divorzio complicato e nonostante avesse deciso di buttarsi in una nuova relazione romantica, a un certo punto ha notato dei comportamenti strani del compagno, che pure l’aveva sempre compresa. Ecco che Smith è entrata in gioco, tentando l’uomo: “La donna mi ha chiesto di mandare a lui un messaggio sui social. Poi l’ho approcciato in un locale dicendogli che ero sicura di averlo già visto da qualche parte. Ci è voluto un po’ ma alla fine ha detto di essere ...

