Mezzogiorno | “Una rete per l’inclusione” | attivati 215 tirocini per 396 minori a rischio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono 396 iin cinque regioni del Sud già in carico ai Servizi della giustiziale: 125 in Sicilia, 104 in Puglia, 81 in Campania, 69 in Calabria e 17 in Basilicata. Di questi 215 hanno partecipato a progetti personalizzati per favorire il reinserimento sociale e 20, al termine del periodo di sei mesi, sono stati anche assunti. Sono i risultati del progetto “Unaper” presentati questa mattina a Bari nel job center comunale Porta Futuro alla presenza del sindaco Antonio Decaro e del capo del Dipartimento per la Giustiziale e di comunità Antonio Sangermano. Dei 215rivolti ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni, già con procedimenti penali in corso, 56 sono statiin Sicilia, 55 in Campania, 50 in ...