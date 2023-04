Meteo Roma del 17-04-2023 ore 19:15 (Di lunedì 17 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto e te le previsioni del tempo nord tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni con ampie schiarite locali piogge possibili tra Veneto e Romagna instabilità Nomentano il pomeriggio con locali acquazzoni su Alpi occidentali e Appennino settentrionale e asciutto altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite al centro nuvolosità irregolare al mattino ma con locali fenomeni solo sull’abruzzo tra pomeriggio e sera abilitano vento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori neve oltre 1400 1600 metri sull’appennino ancora a fenomeni nottata specie sulle regioni adriatiche giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a pioggia e temporali diffusi più intensi sui settori interni peninsulari maggiori spazi di sereno sulla Sardegna in serata e nottata ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto e te le previsioni del tempo nord tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni con ampie schiarite locali piogge possibili tra Veneto egna instabilità Nomentano il pomeriggio con locali acquazzoni su Alpi occidentali e Appennino settentrionale e asciutto altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite al centro nuvolosità irregolare al mattino ma con locali fenomeni solo sull’abruzzo tra pomeriggio e sera abilitano vento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori neve oltre 1400 1600 metri sull’appennino ancora a fenomeni nottata specie sulle regioni adriatiche giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a pioggia e temporali diffusi più intensi sui settori interni peninsulari maggiori spazi di sereno sulla Sardegna in serata e nottata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaiamiele19 : Comunque questi delle previsioni meteo peggio di me quando la buttavo in caciara durante le interrogazioni di fisica #meteo #Roma - romatoday : #Meteo a Roma: allerta per piogge e temporali - infoitinterno : Previsioni meteo Roma e Lazio 17 aprile: cielo nuvoloso e piogge - PressReview99 : Meteo: Prossimi Giorni, ancora tante piogge, temporali e anche nevicate; le Previsioni aggiornate… - romait_it : #Meteo Roma e Italia martedì 18 e mercoledì 19 aprile, le previsioni - -