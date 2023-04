Meteo lunedì: nuovo peggioramento con altre piogge e vento in rinforzo (Di lunedì 17 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La fase di instabilità che l’Italia sta attraversando dall’inizio del mese di aprile non si concluderà a breve. Il motivo va ricercato in una configurazione di blocco esercitata da un anticiclone freddo centrato sulla Scandinavia che si chiude ad anello con l’anticiclone sub tropicale di stanza sull’Europa occidentale. Questa barriera non solo non consente alle correnti atlantiche di raggiungere l’Europa, ma invoglia l’aria più fredda proveniente dalla Russia a raggiungere il settore centrale e poi piegare verso il Mediterraneo. In questo modo resta in vita una circolazione di bassa pressione che trae energia dall’umidità del nostro mare. In parole povere ancora pioggia e temporali per l’Italia, tra l’altro poco organizzati perché non c’è un unico vortice e quindi non c’è un vero e proprio fronte perturbato. Saranno situazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La fase di instabilità che l’Italia sta attraversando dall’inizio del mese di aprile non si concluderà a breve. Il motivo va ricercato in una configurazione di blocco esercitata da un anticiclone freddo centrato sulla Scandinavia che si chiude ad anello con l’anticiclone sub tropicale di stanza sull’Europa occidentale. Questa barriera non solo non consente alle correnti atlantiche di raggiungere l’Europa, ma invoglia l’aria più fredda proveniente dalla Russia a raggiungere il settore centrale e poi piegare verso il Mediterraneo. In questo modo resta in vita una circolazione di bassa pressione che trae energia dall’umidità del nostro mare. In parole povere ancora pioggia e temporali per l’Italia, tra l’altro poco organizzati perché non c’è un unico vortice e quindi non c’è un vero e proprio fronte perturbato. Saranno situazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ????Allerta GIALLA meteo-idro, lunedì #17aprile, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per conosce… - ComuneNapoli : ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6:00 alle ore 21:00 di lunedì 17 a… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo lunedì: nuovo peggioramento con altre piogge e vento in rinforzo - angelo_perfetti : Meteo lunedì: nuovo peggioramento con altre piogge e vento in rinforzo - PantheonVerona : Tutto quello che c'è da sapere per Verona e provincia. Eventi, meteo e servizi utili a portata di mano con Verona N… -