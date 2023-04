Meteo, le previsioni di martedì 18 aprile: ancora temporali al Centro e al Sud (Di lunedì 17 aprile 2023) ancora piogge e temporali martedì 18 aprile, specialmente sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sardegna Centro-orientale. Il Nord si divide: a est cielo molto nuvoloso o coperto con qualche rovescio, soleggiato sul resto delle regioni con le temperature che aumentano leggermente (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023)piogge e18, specialmente sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sardegna-orientale. Il Nord si divide: a est cielo molto nuvoloso o coperto con qualche rovescio, soleggiato sul resto delle regioni con le temperature che aumentano leggermente (LE).

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - ProtcivURLS : ???Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: cielo prevalentemente nuvoloso con possibili piogge sparse. Dal… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A cura di Riccardo Ravagnan Rai Meteo #IoSeguoTgr #17aprile - MeteoGiuliacci : Le previsioni meteo in breve per inizio settimana ? Tutti i dettagli su - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: ??? LIVE - Nelle prossime ore ancora molta instabilità sull'#Italia a causa di un #vortice ciclonico: altra #pioggia, temporali… -