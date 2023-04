Meteo Italia, tempo instabile con piogge e temporali (Di lunedì 17 aprile 2023) Temperature basse per il periodo, rischio grandinate al centro-Sud Ancora tempo instabile con pioggia e freddo nel corso della settimana a causa dell’arrivo di un’insidiosa “goccia fredda” proveniente direttamente dal Nord Europa. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che entro i prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria che sarà ancora presente sul bacino del Mediterraneo, continuamente alimentata da correnti più fresche in discesa dai settori settentrionali del Vecchio Continente. Si tratta di un’area di bassa pressione che manterrà instabili le condizioni atmosferiche su ampi settori dell’Italia, favorendo lo sviluppo di celle temporalesche, soprattutto durante le ore pomeridiane. Inizialmente le zone a rischio saranno le regioni del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Temperature basse per il periodo, rischio grandinate al centro-Sud Ancoracon pioggia e freddo nel corso della settimana a causa dell’arrivo di un’insidiosa “goccia fredda” proveniente direttamente dal Nord Europa. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, comunica che entro i prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria che sarà ancora presente sul bacino del Mediterraneo, continuamente alimentata da correnti più fresche in discesa dai settori settentrionali del Vecchio Continente. Si tratta di un’area di bassa pressione che manterrà instabili le condizioni atmosferiche su ampi settori dell’, favorendo lo sviluppo di celleralesche, soprattutto durante le ore pomeridiane. Inizialmente le zone a rischio saranno le regioni del ...

