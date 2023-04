Meteo: continua tempo instabile, piogge e temporali (Di lunedì 17 aprile 2023) tempo ancora instabile su tutta l'Italia con piogge e temporali e temperature più basse rispetto alla media del periodo. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale nei prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo, continuamente alimentata da correnti più fresche in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023)ancorasu tutta l'Italia conrali e temperature più basse rispetto alla media del periodo. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, secondo il quale nei prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo,mente alimentata da correnti più fresche in ...

Meteo: continua tempo instabile, piogge e temporali Tempo ancora instabile su tutta l'Italia con piogge e temporali e temperature più basse rispetto alla media del periodo. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale nei prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo, continuamente alimentata da correnti più fresche in ...